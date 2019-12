Letzte Ratssitzung 2019 in Wülfrath : Im Stadtsäckel 2020 fehlen 2,1 Millionen Euro

Wülfrath Der Kämmerer brachte den Etat-Entwurf in die Ratssitzung ein. Nachnutzung des Ex-VHS-Gebäudes weiteres Top-Thema.

Wie von Kämmerer Rainer Ritsche avisiert, ist der Haushaltsplanentwurf 2020, den er jetzt in der Ratssitzung einbrachte, kein Grund zum Jubeln. Er weist ein Minus von 2,1 Millionen Euro aus. „Grundsätzlich schützt uns dauerhaft nur eine grundsätzliche Wende in der Gemeindefinanzierung beziehungsweise eine erheblich stärkere Beteiligung der Wülfrather vor einem vollständigen Verzehr unseres Eigenkapitals“, appellierte er letztlich an die Zuständigen im Kreis Mettmann. Und wie reagieren die Politiker auf den Eigenkapitalabbau seines Armenhauses? „Die Kreispolitik scheint dem Absaufen strukturell benachteiligter Städte nach dem verlorenen Rechtsstreit mit der Stadt Monheim weiter teilnahmslos zuzusehen.“ Wie es nun weitergeht? „Wenn es nach mir ginge, gerne mutig und entschlossen“, schlug der Kämmerer eine Marschrichtung vor. Aber ohne eine strukturell bessere Finanzausstattung „werden wir die vielfältigen politischen Wünsche, rechtlichen Erfordernisse oder gar praktischen Notwendigkeiten nicht bedienen können.“ Die Fraktionen gehen jetzt in die Haushaltsberatungen.