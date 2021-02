Fußgängerzone Wülfrath : Stadt will Schäfchen-Frage erst nach Perspektivenwerkstatt klären

Wülfrath Die CDU möchte mehr Platz für Warenpräsentation und Außengastronomie in der Fußgängerzone schaffen und die drei hölzernen Spielschafe versetzen. Auch der Verein Wülfrath pro ist von der Idee angetan.

(RP) Geht es nach der CDU , müssen Bimmel, Bammel und Bommel umziehen. Die Partei wird dies im Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung und Feuerwehr beantragten, der am 9. März tagt. Für die drei Spielschafe in der Fußgängerzone solle ein anderer, geeigneterer, aber weiterhin zentrumsnaher Standort gefunden werden, etwa am Heumarkt oder auf dem Sparkassen-Vorplatz.

Die drei Schafe bevölkern die Fußgängerzone seit dem Umbau des Pflasters und eigenen sich hervorragend als Kletter- und Spielzeug. Das sieht auch die Stadtverwaltung so, die in ihrer Stellungnahme für den Ausschuss betont, dass Bimmel, Bammel und Bommel für Familien mit Kleinkindern am jetzigen Standort in der Fußgängerzone „ein gern genutztes Angebot“ in zentraler Innenstadtlage sind und zum Verweilen einladen. Begünstigt werde dies durch die Sitzgelegenheiten neben den Spielgeräten. Die drei Schäfchen würden mittlerweile als kleine „Landmarke“ wahrgenommen und steigerten die Attraktivität der Fußgängerzone.