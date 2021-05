Klima in Wülfrath : Stadt will Bäume gegen Trockenheit rüsten

Helfer befüllen einen Bewässerungssack an einem Straßenbaum. In Trockenperioden kann Bäumen damit Gutes getan werden. Foto: dpa/Britta Pedersen

Wülfrath Mit Mulden und Wasserspeichern soll Schäden vorgebeugt und für ein frischeres und kühleres Mikro-Klima in Wülfrath gesorgt werden. Die Stadt hat beim Land eine Förderung für dieses Vorhaben beantragt.

(RP/hup) Kommunen, die vorausschauend in Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel investieren, können unter bestimmten Voraussetzungen auf einen Zuschuss des Landes NRW hoffen. Vor allem bei Projekten, die der Minderung von Schäden im öffentlichen Raum durch Trockenheit dienen. Die Stadt Wülfrath hat bereits Interesse an einer Förderung aus dem Topf des Sonderprogramms „Klimaresilienz in Kommunen“ angemeldet.