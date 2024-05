Kontinuierliche Entwicklung Stadt weitet Angebot für Bürgerangelegenheiten aus

So lässt sich der Behördengang optimal planen und es kommt nicht zu unnötigen Wartezeiten. „Das Portal bietet eine Vielzahl von Vorteilen: Es ist rund um die Uhr zugänglich, zeitsparend und komfortabel. Behördengänge werden somit einfacher und effizienter“, sagt die städtische Digitalisierungsbeauftragte Benita Görtz. Das Serviceportal bietet eine breite Palette an Online-Diensten. So können beispielsweise mit wenigen Klicks Meldebescheinigungen beantragt, Mülltonen umgemeldet oder Hunde angemeldet werden.