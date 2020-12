Wülfrath : Stadt stellt drei weitere Altpapiercontainer auf

Wülfrath Durch die Vielzahl von Online-Einkäufen in der Corona-Krise steigt die Menge an Kartonagen. Öffentliche Container werden stärker genutzt, auch von Haushalten mit eigener Papiertonne.

(RP) In fast jeder Stadt gehören überquellende öffentliche Papierbehälter mittlerweile zum Alltag. Um der Flut der Kartonagen Herr zu werden, hat die Stadt Wülfrath jetzt an drei weiteren Standplätzen Depotcontainer für Altpapier aufgestellt, informiert Abfallberaterin Ulrike Eberle. Bisher gibt die Container auf dem Parkplatz Ellenbeek vor dem Kinder- und Familienzentrum und an der Goethestraße neben der Hirsch-Apotheke. Zusätzlich steht den Haushalten in Wülfrath eine Papierpresse auf dem Gelände der Abfall-Annahmestelle Liegnitzer Straße zur Sammlung von Papier, Pappe und Kartonagen zur Verfügung.

„Durch den Trend von Online-Einkäufen und der steigenden Menge an Kartonagen, nutzen viele Haushalte die öffentlichen Depotcontainer oder die Papierpresse, wenn die eigene Papiertonne nicht ausreicht oder keine vorhanden ist“, berichtet Eberle. Um die Abfallmengen problemlos entsorgen und Verunreinigungen durch danebengestellte Kartons zu verhindern zu können, gibt es jetzt zusätzliche Standplätze mit je einem Behälter auf dem Parkplatz Mettmanner Straße (neben Poco Domäne), in Düssel an der Tillmannsdorfer Straße/Hohlweg sowie in Rohdenhaus Am Kliff (Höhe Nr. 8). Die Standplätze wurden so ausgewählt, dass sie vom Entsorgungsfahrzeug mit Überkopf-Ladetechnik angefahren werden können und von den Haushalten leicht erreichbar sind. Die Behälter im Innenstadtbereich werden künftig zweimal in der Woche geleert, im Außenbereich probeweise einmal wöchentlich, bei Bedarf auch mehrmals. Für größere Kartonagen kann die Papierpresse auf der städtischen Abfall-Annahmestelle Liegnitzer Straße genutz werden, in den Wintermonaten freitags von 12-17 Uhr und samstags von 8-12 Uhr geöffnet.