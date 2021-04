Kooperation zwischen Wülfrath und Velbert : Stadt macht Hunde-Adoption attraktiver

Wülfrath Wer sich für ein Tier aus dem Heim in Velbert entscheidet, muss nun deutlich weniger Hundesteuer zahlen. Dadurch soll das Velberter Heim, mit dem die Stadt kooperiert, entlastet werden.

Was tut eine Stadt, die kein eigenes Tierheim hat? Sie schließt einen Vertrag mit einem Tierheim in der Nachbarstadt. Das hat auch Wülfrath gemacht und mit dem Tierheim in Velbert eine jährliche Pauschale für die Unterbringung, Betreuung und Aufbewahrung von Fundtieren, herrenlosen Tieren und in Verwahrung genommenen Tieren vereinbart.