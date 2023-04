Aktionstag in Wülfrath Girl’s und Boy’s Day bei der Stadt

Was macht eigentlich ein Klimaschutzmanager? Wie sieht der Alltag des Bürgermeisters aus oder wie abwechslungsreich sind der Job bei Kita oder Feuerwehr? Beim Girl’s und Boy’s Day nutzten in diesem Jahr 26 Jugendliche das Angebot der Stadt, hinter die Kulissen zu schauen – und zwar in die jeweils untypischen Berufe für die beiden Geschlechter. Zwei der Teilnehmer nahmen sogar eine weitere Anreise aus Düsseldorf und Velbert auf sich. Damit nutzt die Stadt zugleich die Gelegenheit, sich als Arbeitgeber vorzustellen. Highlight für alle war die Übung auf dem Hof der Feuerwehr, bei der übrigens zehn junge Menschen hospitierten. Foto: Mazzalupi