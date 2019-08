Wülfrath : Stadt informiert über Änderung des Regionalplans

Die Bezirksregierung sucht nach Wohnbauland in der Umgebung von Düsseldorf. Auch in Wülfrath sind vier mögliche Gebiete im Gespräch. Foto: dpa/Jan Woitas

Wülfrath Um über den Regionalplan zu informieren, lädt die Stadt Wülfrath die Bürger zu einem Diskussionsabend ein.

Am 27. Juni hat der Regionalrat das Verfahren zur ersten Regionalplan-Änderung mit dem Ziel „Mehr Wohnbauland am Rhein“ offiziell gestartet. Der Entwurf der ersten Regionalplanänderung sieht vor, in der Planungsregion Düsseldorf rund 100 neue Wohnbauflächen auszuweisen. Das Planverfahren wird auf Landesebene geführt, wobei die in der Region liegenden Städte und Gemeinden beteiligt werden und ihre Anregungen und Bedenken äußern können.