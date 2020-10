Wülfrath stockt Landesmittel auf : Anerkennung für Hilfe in Corona-Zeiten

Auch die Inga Flüchtlingshilfe mit Christel Gruner-Olesen aus Wülfrath hat den Corona-Hilfepreis erhalten. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Die Stadt Wülfrath hat sechs bürgerschaftlixhe Initiativen für Ihr Engagement belohnt. Die zur Verfügung stehenden Landesmittel wurden aufgestockt.

Krisenzeiten zeigen nicht nur die Defizite einer Gesellschaft auf, sie beweisen auch, wie hilfsbereit und engagiert viele Menschen sind. Um diese wichtige Arbeit in Wülfrath, die häufig sehr spontan und unkonventionell erfolgte, zu würdigen, stellte das Land Nordrhein-Westfalen 1100 Euro zur Verfügung, die die Stadt Wülfrath um 100 Euro auf 1200 Euro aufstockte.

So konnten insgesamt sechs Initiativen mit jeweils 200 Euro belohnt werden. Die Inga Flüchtlingshilfe begleitete Flüchtlinge auch während der Pandemie. Rasch wurde hier die Begleitung von persönlichen auf digitale Kontakte verlagert. Per WhatsApp und Telefon konnten die Flüchtlinge weiter begleitet werden. „Viele Geflüchtete waren in der Hochphase der Krise stark verunsichert, der fehlende Kontakt zu anderen und die weggefallene Schule schadete vor allem den Kindern“, berichtete Christel Gruner-Olesen. „Briefe lesen und erklären, trösten, Hausaufgaben anschauen – es kamen sehr viele Anfragen. Täglich hat das Smartphone da einige Stunden gute Dienste geleistet.“ Auch Treffen im Freien unter Einhaltung der Hygienevorschriften wurden möglich gemacht.

Die Tafel Niederberg hatte nach der vorübergehenden Standortschließung einen kontaktlosen Haustür-Lieferdienst für Menschen in finanziellen Notlagen aufgebaut und zweimal wöchentlich Haushalte angefahren. Vor allem Studierende ermöglichten durch ihr Engagement diesen Lieferservice, der nun noch begrenzt stattfindet.

„Das Positive an Corona ist für uns, dass wir nach dem Lockdown und der erneuten Öffnung der Standorte die Hauslieferung mit den gleichen Studenten auch weiterhin zweimal im Monat anbieten und somit mobilitätseingeschränkten, kranken oder älteren Menschen Lebensmittel nach Hause bringen“, sagt Tanja Högström.

Einen Einkaufsdienst boten Ehrenamtliche der ev. ref. Kirche allen an, die nicht selbst einkaufen gehen wollten oder konnten. So konnten gerade diejenigen zu Hause bleiben, die besonders gefährdet sind. „Es gab ganz schnell viele Menschen, die helfen wollten“, sagt Initiator Pfarrer Thomas Rehrmann. Von Anfang an beteiligten sich 20 Helfer, die für rund 40 Wülfrather einkauften. Der Dienst wurde inzwischen eingestellt.

Auch das DRK war für Kinder und Familien aktiv. Zunächst wurden in einer Gemeinschaftsaktion mit der städtischen Kinder- und Jugendförderung 200 Spiele angeschafft, die an Wülfrather Familien ausgegeben wurden. Außerdem wurden 300 Lebensmittelgutscheine an Familien mit bedürftigen Kindern verteilt, die normalerweise von der Aktion „Wülfrather Kinder in Not“ ihr Mittagessen in den Kitas oder Ogatas finanziert bekommen.