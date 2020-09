Wülfrath profitiert von Förderprogramm : 103.600 Euro vom Land für moderne Bushaltestellen

Da der VRR den Bewilligungszeitraum sehr eng gesetzt habe (bis 31. Dezember 2020), werde die Stadt schon in den nächsten Wochen mit der Umsetzung der Maßnahmen beginnen. Zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes sind von der Landesregierung Förderprogramme im Bereich des Kommunalen Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) beschlossen worden.

Vorgesehen sind Ascherboxen an 17 Bushaltestellen im Stadtgebiet, mit denen das Erscheinungsbild verbessert werden soll. Als weitere Maßnahme ist der Austausch einer alten sowie einer defekten Wartehalle an den Bushaltestellen „Oberdüsseler Weg/Bergische Diakonie“ und „Rohdenhaus“ gegen moderne, gläserne Wartehallen vorgesehen. Drittens sollen acht Bushaltestellen mit dynamischen Informationssystemen ausgestattet werden – elektronische Anzeigetafeln, die Ankünfte und Abfahrten der Busse minutengenau anzeigen oder über wichtige Ereignisse informieren. Zwei solcher „DFI-Anlagen“ befinden sich bereits an den Bushaltestellen Am Diek und vor dem Angermarkt.