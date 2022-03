Hilfe für Ukrainer in Wülfrath : Sporthalle als mögliche Notunterkunft

Bereits bei der Flüchtlingskrise 2015 wurde die Turnhalle des Gymnasiums als Notunterkunft vorbereitet. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Wülfrath Bisher sind über private Verbindungen 51 Menschen aus der Ukraine nach Wülfrath gekommen. Die Stadt arbeitet an Notfallplan und weiteren Wohnmöglichkeiten.

Von Anna Mazzalupi

Noch gibt es keine offizielle Anfrage oder Zuweisung von Bund oder Land an die Kalkstadt, für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Die Stadt will jedoch vorbereitet sein.

Anders als bei der Flüchtlingskrise 2015/2016, als die Zuweisungen ausschließlich über die Bezirksregierung kamen, finden nun viele Menschen den Weg über Verwandte und Bekannte oder über private Hilfsdienste nach Deutschland. Bisher sind 51 Ukrainerinnen und Ukrainer über private Verbindungen in die Kalkstadt gekommen und aufgenommen worden. Davon 13 minderjährig, teilte Michaele Berster, Dezernentin des Dezernats IV, in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses mit. Der Großteil ist weiblich (39), der Rest männlich.

„Das Interesse der Menschen ist groß, die Kinder so schnell wie möglich wieder in Kita und Schule schicken und selbst arbeiten gehen zu können“, sagte Berster. An den Grundschulen werden Kinder direkt angemeldet. Die Klassenstärke könnte, je nach Bedarf, auf bis zu 29 Kinder wachsen. Für die weiterenführenden Schulen erfolgt eine Zuweisung über das Kreisintegrationszentrum. Eine Ausnahme bildet die Freie Aktive Schule Wülfrath. Die Stadt erfrage gerade alle freien Plätze an den Schulen.

Gemeinsam mit der Diakonie Aprath wolle man die herausfordernde Aufgabe meistern, unbegleitete Kinder und Jugendliche aufzufangen, zu betreuen und gesichert und geprüft in Hände von Verwandten zu geben. Das sei ein sehr wichtiges Thema, hobt die Dezernentin hervor. Herausfordernd werde auch die Unterbringung in die jetzt schon vollausgelastete Kindertagesbetreuung. Es gebe erste Überlegungen, Spielgruppen sowie eine Vorlaufgruppe einzurichten.

Zwar seien die ukrainischen Menschen, die bereits in Wülfrath sind, derzeit noch in den Privathaushalten untergekommen. Es habe darunter aber auch schon erste Anfragen an die Stadt für die Unterbringung in eine eigene Wohnung gegeben. Derzeit sei die Verwaltung dabei, das mögliche Angebot zu sondieren. Berster geht von rund 100 Plätzen aus. Davon werden vermutlich 50 Prozent durch private Angebote abgedeckt, die nach dem Aufruf der Stadt nach Wohnraum für ukrainische Kriegsflüchtlinge von Privatmenschen aber auch Unternehmen wie Lhoist angeboten wurden. Diese Angebote, die von einer kompletten Wohnung bis zu einer Mitwohnmöglichkeit reichen, werden noch gesichtet und bewertet.

„Wir warten jetzt auf die Zuweisungen durch die Bezirksregierung.“ Derzeit kommen von dort Zuweisungen von anderen Asylbewerbern sowie von afghanischen Einsatzkräften, die in der kommende Woche in Wülfrath ankommen sollen. Zurzeit seien 29 Plätze in den städtischen Unterkünften frei. Es werde daran gearbeitet, weitere Kapazitäten zu schaffen. Gemeinsam mit dem Bau-Dezernat werde zudem ein Notfallplan erarbeitet. Dieser könnte auch eine Sporthalle als Notunterkunft beinhalten, merkt Bester an. „Einige Kreisstädte sind jetzt schon überfüllt. Aber wir werden das alle gemeinsam schultern“, sagte sie überzeugt.