Wülfrath : Stadt appelliert: Containerplätze sauber halten

(RP) Weil vor und an den Weihnachtstagen noch mehr Kartoangen und Papier anfallen als ohnhin schon, hat das Team des Baubetriebshofs jetzt an allen sechs öffentlichen Standorten für Altpapier-Depotcontainer Hinweisschilder aufgestellt, informiert die Abfallberatung. Bereits im Konzept „Für ein sauberes Wülfrath“ war die Maßnahme zur Aufstellung von Schildern eingeplant, die darauf hinweisen, an welchen Stellen öffentliche Papiercontainer zu finden sind. Die Schilder weisen bei überfüllten Containern auf nahe gelegene Plätze hin, die dann als Ausweichmöglichkeit dienen können. Dadurch soll vermieden werden, das Papier neben die dafür vorgesehenen Container gelegt wird und wilde Müllkippen entstehen. „Auf den Schildern sind die genauen Standplätze und die Regeln zur ordnungsgemäßen Benutzung der Container aufgeführt. Eine wichtige, zu beachtende Regel ist, nichts auf oder neben die Container zu stellen“, so die Abfallberatung. „Vor allem an und nach den Weihnachtsfeiertagen fallen größere Mengen Altpapier an. Reicht die eigene Papiertonne für die zusätzlichen Mengen nicht aus, so kann das Altpapier über die Depotcontainer oder die Papierpresse entsorgt werden.“