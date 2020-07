Wülfrath : Stadt ändert Regeln für Bücherei und Abfallhof

nter der Adresse www.onleihe.de/kreis-mettmann gibt es mit einem gültigen Bibliotheksausweis Bücher, Hörbücher, Musik und Filme. Am vergangenen Dienstag wurden 696 Fahrzeuge an der Abfall-Annahmestelle Liegnitzer Straße gezählt, meldet die Stadtverwaltung, und bilanziert: Eine Rekordzahl.

(RP) Denn im Schnitt wurden bis dahin an einem Dienstag zirka 250 bis 300 Fahrzeuge gezählt. Der unerwartet hohe Ansturm hatte zu langen Wartezeiten und Rückstaus an der Annahmestelle geführt.

Vertreter vom Ordnungsamt und dem Bauhof der Stadt Wülfrath haben sich daher in der vergangenen Woche zu einem Ortstermin an der Annahmestelle getroffen, um gemeinsam mit den Mitarbeitern vor Ort die Problematik zu erörtern und Lösungen zu finden. Diese sehen ab sofort bis auf weiteres, wie folgt aus:

Auch in der Medienwelt an der Wilhelmstraße 148 setzt die Stadt jetzt weitere Lockerungen im Umgang mit dem Coronavirus um. Nach Abstimmung mit dem Ordnungsamt dürfen sich ab sofort zwölf Personen gleichzeitig in der Stadtbücherei aufhalten, bislang waren es noch acht. Alle weiteren Maßnahmen bleiben bestehen, wie das verpflichtende Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung und die Registrierung von Name, Adresse und Telefonnummer.