Wülfrath : Photovoltaik für das Rathausdach

Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Rathauses in Erkrath. Foto: Bernd Bleichroth

Wülfrath Nur auf einem Sechstel der Fläche lohnt es sich allerdings, Sonnenkollektoren zu installieren. Das hat eine sogenannte Machbarkeitsstudie ergeben.

(tpp) Die Idee, eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Rathauses aufzubauen, nimmt Gestalt an. Der Hauptausschuss hat die Entscheidung zwar wegen einiger offener Fragen verschoben, aber Bürgermeister Rainer Ritsche hörte aus dem Auditorium „erstmal grundsätzliches Wohlwollen“ heraus. Es ging darum, die Anlage noch größer zu planen und Unsicherheiten, etwa bei der Statik, auszuräumen.

Nach einem Ratsbeschluss hatte die Verwaltung die Firma Enedi, eine Tochter der Stadtwerke Velbert und Wülfrath, mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt, die nun vorliegt. Auf 20 Seiten kommt Enedi zu dem Ergebnis, dass Photovoltaik auf dem Rathausdach möglich und auch wirtschaftlich sei. Das Rathaus ist ein Gebäude mit U-förmigem Grundriss und vier Satteldächern. Einige Dachflächen sind die meiste Zeit von der Sonne weggewandt und für Solarstrom-Gewinnung ungeeignet. Enedi schlägt daher vor, nur auf einem Sechstel der Gesamt-Dachfläche Sonnenkollektoren zu installieren. Diese würden in der Spitze eine Leistung von 60 Kilowatt (kWp) erzeugen, statt 99 kWp, wenn die gesamte Dachfläche ausgenutzt würde. Im Verhältnis zu Investitionen und Eigenverbrauch wäre das effizienter.

Zitat aus der Machbarkeitsstudie: „Eine Reduzierung der Anlagengröße auf die Dachflächen bei denen gute Erträge zu erwarten sind reduziert die Anlagenleistung auf rund 60 kWp und erhöht den Eigenverbrauch auf 74%. Diese Anlagengröße wird gewählt und für die weiteren Betrachtungen herangezogen“. Die restlichen 26 Prozent würden in das städtische Stromnetz eingespeist und vom Energieversorger vergütet. Alles in Allem rechnet Enedi bei einem Investitionsvolumen von 93.000 Euro und laufenden Kosten von rund 2000 Euro pro Jahr mit einem Überschuss von etwa 216.000 Euro nach 25 Jahren Lebensdauer. Bei geringerem Eigenkapital-Anteil oder einer Lösung als Pacht-Modell ändern sich die Zahlen natürlich. Noch ausstehend sind die abschließenden Urteile des Statikers und der Blitzschutz-Firma, aber Enedi geht davon aus, das beides am Rathaus unproblematisch sei.