Haan : Städte klären Fragen zur Halde Oetelshofen

Haan Die betroffenen Kommunen arbeiten an Stellungnahmen zum aktuellen Planverfahren. So auch Haan.

Direkt an der Stadtgrenze Wuppertal/Haan wollen die Kalkwerke Oetelshofen ihre Abraumhalde flächenmäßig vergrößern. Im derzeit laufenden Planfeststellungsverfahren hat die Bezirksregierung die betroffenen Kommunen zu Stellungnahmen aufgefordert. Die Stadt Haan, deren Terrain zu einem kleinen Teil von den Unternehmensplänen tangiert wäre, arbeitet aktuell zusammen mit dem Kreis Mettmann an einer Eingabe. Sie wird dem Stadtrat, der am 2. Juli tagt, zur Kenntnis gegeben und danach nach Düsseldorf geschickt.