Im Rathaus : Stadt gibt Laubsäcke aus

Wülfrath Sie können ausschließlich von Anwohnern städtischer Straßen- und Parkbäume abgeholt werden. Das Laub aus dem eigenen Garten gehört entweder auf den Kompost, in die Biotonne oder es muss zur städtischen Abfallstelle an der Liegnitzer Straße gebracht werden.

(RP) Der Herbst rückt näher und von Ende September bis Anfang November lassen die Bäume wieder jede Menge Laub fallen. Neben dem Team des städtischen Baubetriebshofes wissen vor allem Bürger, die in der Nähe von öffentlichen Straßen- oder Parkbäumen wohnen, wieviel Arbeit das mit sich bringt. Aufgrund der Reinigungspflicht müssen Anwohner auch das Laub dieser Bäume von den Gehwegen entfernen. Die braunen Biotonnen reichen für die großen Laubmengen aber oftmals nicht aus. Damit das Laub von den Straßenbäumen oder von Bäumen der öffentlichen Grün- oder Parkanlagen komfortabel entsorgt werden kann, stellt die Stadt den Betroffenen ohne zusätzliche Gebühr wieder Laubsäcke im Zehnerpack zur Verfügung. „Die Ausgabe findet vom 27. September bis 5. November im Rathaus statt, Etage 1.1., Zimmer 1.1.09. Die Laubsäcke gibt es aber nur für diejenigen, die städtische Bäume vor ihrem Haus haben. Das Laub aus dem eigenen Garten gehört entweder auf den Kompost, in die Biotonne oder es muss zur städtischen Abfallstelle an der Liegnitzer Straße gebracht werden“, informiert die städtische Abfallberatung. Die braunen, kompostierbaren Papiersäcke mit 70 Liter Inhalt sind mit dem Kampagnenlogo „Wir für ein sauberes Wülfrath. Wülfrath im Reinen“ bedruckt. In die Laubsäcke dürfen keine anderen Bioabfälle aus dem Garten oder der Küche eingefüllt werden. Damit die Mülllader die Säcke gut greifen können, sollten sie nicht bis zum Rand befüllt werden. Die Säcke werden eingefaltet, aber nicht zugebunden oder zugeklebt. Laubsäcke werden bis zum Jahresende gemeinsam mit den Biotonnen im 14-tägigen Rhythmus abgeholt. Das Laub wird in der Kompostierungsanlage in Ratingen zu Kompost verarbeitet.