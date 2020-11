Entscheidung fällt noch 2020 : Stadt bewirbt sich um Förderung vom Land für ein grüneres Wülfrath

Der Holzbrücke über die Ellenbeek, die Anlieger in den gleichnamigen Grünzug (Foto) führt, kann derzeit nicht genutzt werden. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Wülfrath Zur Förderung angemeldet sind Baumpflanzungen im Straßenbereich und die Reaktivierung der maroden, gesperrten Holzbrücke im Grünzug Ellenbeek.

Im Grünflächenbereich hat die Stadt Wülfrath sich für zwei vergabereife Fördermaßnahmen entschieden, für deren Umsetzung sonst kein Geld zu Verfügung gestanden hätte. Es handelt sich um Baumpflanzungen im Straßenbereich und um die Reaktivierung der gesperrten Holzbrücke im Grünzug Ellenbeek. Es wurden 309.000 Euro für Baumpflanzungen zur Verbesserung der Klima- und Umweltbedingungen im innenstadtnahen Raum beantragt, denn gerade dort bedeutet die Ausstattung der Verkehrsflächen mit belebenden Bäumen einen besonderen Beitrag zur Lebensqualität der Menschen, heißt es aus dem Rathaus. In den vergangenen Jahren konnten Bäume im Innenstadtbereich nur noch vereinzelt ersetzt werden. In der Pflanzperiode 2020/2021 sollen mit Hilfe der Fördermittel 53 verwaiste Baumstandorte durch Neupflanzung reaktiviert werden.

Ursache für Baumverluste im innerstädtischen Bereich waren häufig versiegelte und zu kleine Baumscheiben mit zu wenig Wurzelraum. Mangels durchlüftetem Substrat sind Baumwurzeln oft in versiegelte Oberflächen hineingewachsen und haben Oberflächen und Leitungen zerstört. Es haben sich somit oft Verkehrs-gefahren ergeben, denen nur durch das Fällen der Bäume begegnet werden konnte. Andere Bäume sind in den heißen Sommern der letzten Jahre vertrocknet oder wurden durch Fahrzeuge so beschädigt, dass sie abgestorben sind.