Tradition in Wülfrath Das sind die Termine für die St. Martinszüge 2023

Auch hier werden Pferd und Sankt Martin als Reite nicht fehlen. Eine Blaskapelle begleitet den Lichterzug, der vom Angerweg aus in den Rohdenhauser Busch einzieht. Von dort geht es weiter in die Heidestraße, über den Höhenweg, Am Kliff und Siedlerstraße, bevor der Zug wieder in den Rohdenhauser Busch zieht. Endpunkt ist wieder der Angerweg 14.