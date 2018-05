Wülfrath: Spielmobil ist unterwegs in Sachen Spaß

Wülfrath In der Kirchengemeinde St. Maximin dient ein umgebauter Rettungswagen als mobile Spielstation für Kinder.

Spielmobil: Das sind Spielen und Mobilität vereint. Die katholische Kirchengemeinde St. Maximin in Wülfrath bietet das für die jungen Gemeindemitglieder an. Das Kirchen- und Spielmobil ist eine Aktion von Ehrenamtlichen aus der Gemeinde. Im Sommer hält das Mobil regelmäßig in Stadtmitte "In den Banden" und am Pfarrheim an der Dorfstraße in Düssel.