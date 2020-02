Historisch niedrige Zinsen : Sparkassen verzichten auf Kündigungen von Geldanlagen

Wülfrath/Hilden/Haan Immer mehr Sparkassen in ganz Deutschland versuchen inzwischen, hochverzinste Sparverträge ihrer Kunden loszuwerden.

Nicht nur Sparer, auch Sparkassen leiden unter den historisch niedrigen Zinsen. Und versuchen zu sparen: Die Sparkasse Krefeld hat langjährigen Kunden mitgeteilt, dass sie die mit ihnen geschlossenen Prämiensparverträge bis spätestens 30. März 2020 kündigen will. 12.500 Verträge sind in diesem Jahr betroffen, weitere werden aller Voraussicht nach in den kommenden Jahren folgen. Es geht um Millionen Euro. Die Kunden wurden telefonisch vorab informiert.