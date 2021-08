Soziales in Wülfrath : DRK-Kleiderladen zieht um in neue Räume

Wülfrath Rund 5000 Kleidungsstücke pro Jahr finden hier ihre Abnehmer. Die Annahme- und Öffnungszeiten bleiben unverändert.

Aus dem Dunkeln ins Licht: Der Kleiderladen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat sein dunkles Kellergewölbe verlassen und am neuen Standort Loev 3 neu eröffnet. Zum Start gab es einen symbolischen Schlüssel für die neuen Räume vom DRK-Vorsitzenden Sebastian Dahms. Auf rund 120 Quadratmetern haben sich die vier ehrenamtlichen Betreiberinnen des Kleiderladens in den zurückliegenden Wochen eingerichtet. Bei der Renovierung und dem Aufbau der Einrichtung halfen zahlreiche DRK-Mitglieder – natürlich ehrenamtlich. Auch die Küche in den neuen Räumen wurde gespendet.

Auch am neuen Standort wird sich nichts an den Abgabe- und Öffnungszeiten ändern. Am Montag jeder Woche nehmen die Damen zwischen 10.30 und 16 Uhr Kleidungsstücke und Wäsche an. Die herzliche Bitte lautet: Gut erhalten und sauber sollten die Kleiderspenden sein. Leider werde oft verdreckte und defekte Kleidung abgegeben.