85 Kilometer in die Pedale treten : Sonntagstour mit dem Niederbergischen Fahrrad-Club

Wülfrath Sonntag geht es auf große Tour. Ein verkehrssicheres Fahrrad ist dafür Voraussetzung, denn es geht um einen Ausflug mit dem Niederbergischen Fahrradclub. Absolviert werden sollen gut 85 Kilometer.

Sonntag, 7. Juni, 10 Uhr startet der Niederbergische Fahrrad-Club Heiligenhaus(NFCH) vom Rastplatz „Am Sportfeld" am PanoramaRadweg Niederbergbahn(PRN) in Heiligenhaus eine Rundtour, die über Hösel nach Mülheim vorbei an den Schlössern Broich und Styrum sowie dem Aquarius Wasserturm zum CentrO in Oberhausen führt. Von dort geht es weiter am Rhein-Herne-Kanal zum Landschaftspark Duisburg-Nord und bis zum Rhein. Bei Ruhrort überqueren die Radler die Ruhrmündung und gelangen nach Duisburg-Hochfeld zum neuen Rheinpark und nach Angerhausen zur Landmarke Tiger & Turtle.