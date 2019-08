In der Wülfrather Medienwelt : Sommerleseclub: Teilnehmer gestalten Logbuch

Wülfrath Zum Sommerleseclub bietet die Wülfrather Medienwelt einen „Kreativ-Tag“ an.

Die Wülfrather Medienwelt richtet am Samstag, 3. August, einen „Logbuch-Kreativ-Tag“ aus. Das Angebot ist eine Extraveranstaltung im Rahmen des Sommerleseclubs und richtet sich an die Teilnehmer, die während der Ferien Stempel für ausgeliehene Medien sammeln. Von 9 bis 13 Uhr besteht die Möglichkeit sein eigenes Logbuch zu gestalten. Materialien dazu werden gestellt. Zudem kann in größerem Format auf Karton eine eigene Geschichte über die gelesenen Bücher oder Hörbücher gestaltet werden. Der „Kreativ Tag“ wird von den Vorlesepaten der Wülfrather Medien Welt begleitet. Wer teilnehmen möchte, sollte sich in der Bücherei an der Wilhelmstraße 146 anmelden, telefonisch unter 02058 896665 oder per E-Mail buecherei@stadt.wuelfrath.de.