Jahresrückblick 2023 in Wülfrath So war das Jahr 2023 in Wülfrath

Neuer Kämmerer, neue Glocken, Jubiläen und Premieren: 2023 ist in der Kalkstadt wieder so einiges passiert. Die schönsten und auch interessantesten Momente haben wir für Sie in unserem Foto-Rückblick zusammengestellt.

28.12.2023 , 16:30 Uhr

11 Bilder So war das Jahr 2023 in Wülfrath 11 Bilder Foto: Achim Blazy (abz)

Von Anna Mazzalupi