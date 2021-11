Brauchtum in der Kalkstadt : So feiert Wülfrath St. Martin

Wülfrath Martinssingen der WüRG auf dem Gelände am Hammerstein, ein Quiz und ein Malwettbewerb des Fördervereins St. Georg sollen den abgesagten Umzug durch die Stadt kompensieren.

(RP) Auf eine spontane Idee sei eine kurze, aber aufregende Phase der Planung, Organisation und Einholung aller nötigen Genehmigungen gefolgt, berichtet Matthias Freund von der Wülfrather ockmusiker-Gemeinschaft, kurz WüRG. Ergebnis ist ein Martinsfest „mit allem, was es braucht“ im kleineren aber wie gewohnt sicheren Rahmen auf dem Gelände des Zeittunnels am Hammerstein.

„Wir wollen trotz der Umstände in diesem Jahr an das Martinsfest erinnern und den Kindern etwas bieten“, sagt Christian Priebe, Vorsitzender der Fördergemeinschaft. Neben dem Quiz für die Grundschulen gibt es einen Malwettbewerb für die Wülfrather Kindergärten. Jede Kindergartengruppe kann sich mit einem Motiv zum Thema St. Martin beteiligen. Für die ersten drei Plätze, die von einer Jury prämiert werden, gibt es Sachpreise für die entsprechende Gruppe. Danach sollen die Bilder im Niederbergischen Museum gezeigt werden.

Außerdem werden die Pfadfinder-Förderer Weckmänner der Bäckerei Schmitz in der Stadt verteilen, unter anderem an die Tafel, die Wülfrather Altenheime sowie an Mitglieder von Feuerwehr und Bauhof. Schweren Herzens hatten die katholische Kirchengemeinde St. Maximin und die Förderungsgemeinschaft St. Georg bereits Ende September den traditionellen Martinszug für dieses Jahr Pandemie-bedingt abgesagt (RP berichtete). Wegen der Größe der Veranstaltung (üblicherweise rund 2500 Teilnehmer) und dem noch fehlenden flächendeckenden Impfangebot für Kinder in der Haupt-Zielgruppe sei das Risiko einfach zu hoch, die Absage damit unumgänglich.