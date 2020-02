Erfolgreiche Nachwuchspianistin : Sie ist Wülfraths beste Jung-Pianistin

Freut sich auf jede Übungsstunde am Klavier: Massah Layeq. Die Wülfratherin tritt bei „Jugend musiziert“ jetzt beim Landeswettbewerb an. Foto: Blazy, Achim (abz)/Achim Blazy

Wülfrath Massah Layeq gewann jetzt ihren ersten „Jugend musiziert“-Wettbewerb und nimmt am Landeswettbewerb teil.

„Sie wusste sofort, was sie will“, erinnert sich ihre Mutter Razma, „sie wollte Klavier spielen. Und gut.“ Das ist inzwischen mehr als zwei Jahre her. Ihre Eltern haben dafür gesorgt, dass Massah ein Klavier bekommt, auf dem sie üben kann. „Ich übe fast jeden Tag“, erzählt sie, „aber manchmal habe ich auch keine Lust.“

Als sie mit dem Klavierspielen anfing, musste sie zunächst einmal die Noten lernen. „Immer C, C, C“, erinnert sie sich. „Das war viel zu leicht. Da habe ich die Lehrerin gefragt, ob es nicht ein bisschen schwerer geht.“ So bekam sie das erste Stück: „Drei in die Ferne“. „Das habe ich meiner Freundin beigebracht“, erzählt Massah lachend, „und jedes Mal, wenn sie zu mir kommt, spielt sie das.“ Natürlich ist es nicht bei einfachen Stücken geblieben. Denn nun hat Massah Layeq ihren ersten Jugend musiziert-Wettbewerb gewonnen und hat sich für den Landeswettbewerb qualifiziert. „Ich war gar nicht so aufgeregt“, verrät sie, „bei Konzerten bin ich viel aufgeregter.“ Denn natürlich hat Massah auch schon bei einigen Konzerten mitgespielt. „Bei zwei hat meine Lehrerin mit mir vierhändig gespielt, bei den anderen hab ich allein gespielt.“ Trotz ihrer jungen Jahre ist sie eine erfahrene Musikerin.

Für den Wettbewerb hat sie die geforderten Volkstänze in den Varianten fröhlichen und traurig einstudiert – und gleich noch selbst komponiert. „Hänschens Variationen“, erklärt sie. „eine Variation lustig, eine müde, eine ganz witzig, eine traurig“. Damit überzeugte sie die Jury des Jugend musiziert-Wettbewerbes so nachhaltig, dass sie gegen ihre fünfzehn Mitbewerber gewonnen hat. Komponiert hat sie nicht zum ersten Mal. „Ich habe ein Lied ganz allein komponiert“, erzählt sie über ihr Werk mit dem Titel „Fröhliche Weihnachten“ sowie ein schnelles, springendes Stück mit dem Titel „Im Galopp“, das aus ihrer Feder stammt. Obwohl Massah Layeq ein fröhliches Mädchen ist, bevorzugt sie die traurigen Lieder. „Moll mag ich gerne“, erklärt sie lächelnd. Nach dem Wettbewerb hat sie sich zwei Wochen Klavier-Pause gegönntt. Nun schaut ihre Lehrerin, welche Stücke sie für den Landeswettbewerb einstudieren soll. Aber Massah hat auch eigene Wünsche. „Ich möchte gerne ‚Für Elise‘ lernen“, sagt sie, „und ‚Für Amelie‘.“ Das ist auch eines ihrer Lieblingsklavierstücke. Ihre Eltern sind sehr stolz auf ihre Tochter. „Ich bin ganz begeistert“, sagt Razma Layeq, „sie ist so ein talentiertes Kind.“ Von Anfang an habe sie gemerkt, dass Massah musikalisch ist. Und so wundert es nicht, dass Massah gerne tanzt, wenn sie mal nicht Klavier spielt. „Eigentlich alles, was mit Musik zu tun hat“, meint sie lächelnd. „Musik ist mein Leben.“