Mitsprache in Wülfrath Kandidaten treffen auf ihre Wähler beim Awo-Treff

Bis zum 26. Februar wählen die über 60-jährigen Wülfratherinnen und Wülfrather wieder eine Seniorenvertretung, die sich für die Rechte und Forderungen der älteren Bürgerinnen in der Kalkstadt einsetzt. 19 Bewerberinnen und Bewerber stehen auf dem Stimmzettel, der den Wülfrather Senioren in den letzten Tagen zugegangen ist. Die Wahl, die ausschließlich in Briefwahl durchgeführt wird, ist damit eröffnet. Die Stimmzettel können im Rathaus abgegeben werden bzw. an die Stadt Wülfrath mit dem beiliegenden Umschlag verschickt werden.