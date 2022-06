Politik in Wülfrath : Stadt will will mehr für Senioren über 60 tun

Die Verwaltung in Wülfrath will den Seniorenrat neu gründen. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Wülfrath Das Gremium des Seniorenrates löste sich 2018 auf, weil es zu wenige Mitglieder gab. Nun soll der Rat neu gegründet werden. Am 20. Juli gibt es eine Informationsveranstaltung in der Awo.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anna Mazzalupi

Um auch den älteren Menschen eine stärkere Stimme zu geben und mehr Gehör zu verschaffen, soll es in Wülfrath wieder einen Seniorenrat geben. Bis Juli 2018 gab es bereits ein solches Gremium. Über Jahre hat der Seniorenrat Wülfrath sich erfolgreich für die Belange der älteren Bevölkerung eingesetzt, war beratend in den Ausschüssen tätig. Doch am 1. Juli 2018 löste sich der damalige Seniorenrat auf. Es fehlte der Nachwuchs, die Mitglieder wurden älter, einige verstarben. Seitdem ist die Stadt ohne einen solchen Rat. Die Beteiligung der Altersklasse ab 60plus an der politischen Willensbildung ist deshalb deutlich erschwert. Das soll sich nun aber wieder ändern.

Die Stadt sieht gerade die durch den Seniorenrat gelebte Beteiligung als wichtigen Baustein für das kommunale Gemeinwesen in Wülfrath. Er ist die Vertretung der Senioren gegenüber Rat und Verwaltung und nimmt sich Themen an, die besonders Senioren betreffen. Deshalb soll ein neuer Seniorenrat gegründet werden. „Ein Verzicht auf die Erfahrung und Meinungen dieser Altersklasse, auch vor dem Hintergrund einer älter werdenden Gesellschaft, ist eine Verschwendung wichtiger Kenntnisse. Mit Blick auf den demografischen Wandel in unserer Gesellschaft ist es wichtig, die Belange der älteren Menschen zu vertreten“, erklärt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Die ersten Bemühungen zur Reaktivierung des Seniorenrates erfolgten bereits im Januar 2020. Das Interesse bei einer Informationsveranstaltung zur Neugründung war da, viele trugen sich in eine Liste ein, damit die nächsten Schritte erfolgen konnten. Doch dann kam die Corona-Pandemie und was gut angelaufen war, kam zum Erliegen. Nun will die Stadt einen zweiten Anlauf wagen und hofft auf möglichst viele Seniorinnen und Senioren, die Lust haben, sich in dem Rat zu engagieren und für ihre Generation ein wichtiges Sprachrohr in Wülfrath zu sein.