Programm für Menschen über 60 : Senioren-Union will nicht nur Parteimitglieder ansprechen

Senioren-Union will nicht nur Parteimitglieder ansprechen

Wülfrath Die neuen Vorstände Dunja Baumhardt und Wolfgang Riedel wollen Netzwerke aufbauen und, auch mit Kulturschaffenden aus Wülfrath, attraktive Angebote für die Generation Ü60 auf die Beine stellen.

(RP) Die Senioren-Union habt bei ihrer Mitgliederversammlung am Dienstag gewählt. Nachdem der langjährige Vorsitzende Walter Brühland und seine Stellvertreterin Brigitte Heitmann nicht mehr angetreten waren, haben nun Dunja Baumhardt und Wolfgang Riedel, zwei Mitglieder des CDU-Stadtverbands, die Ämter übernommen.

Unter der Leitung von Heidelore Brebeck, der Kreisvorsitzenden der Senioren-Union, stimmten die Mitglieder mit großer Mehrheit für das neue Vorstandsteam und bestätigten zudem Monika Naujoks-Sprong einstimmig als Beisitzerin. Wie die neugewählte Vorsitzende erklärte, wolle der Vorstand die „Chance des Generationenwechsels ergreifen“ und mit Veranstaltungen in den Bereichen Politik, Kultur, Gesellschaft und Reisen auch Interessierte, die nicht unbedingt einer Partei beitreten wollen, ansprechen. „Wir wollen das Programm zum Beispiel auch mit Kulturschaffenden aus Wülfrath und Vertretern aus Politik und Verwaltung gestalten, Netzwerke aufbauen und in enger Zusammenarbeit mit den anderen Stadtverbänden der Senioren-Union im Kreis ein attraktives Angebot für die Generation Ü60 und alle bereits aus dem Berufsleben ausgeschiedenen Menschen schaffen“, betonte Baumhardt in ihrer Antrittsrede.