Städtepartnerschaft : Wülfrath und Ware sind seit 50 Jahren ein Paar

Wülfrath Wegen Corona konnte das Jubiläum nur per Zoom-Gala gefeiert werden. Zum Herzog-Wilhelm-Weihnachtsmarkt hat sich aber Besuch aus dem Vereinten Königreich angesagt.

In einer Lebenspartnerschaft wäre es die goldene Hochzeit und auch eine Städtepartnerschaft über 50 Jahre hinweg lebendig zu halten, bedeutet Engagement und Freude an der Sache. Aus diesem Grund ist das 50-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Wülfrath und Ware, dem kleinen Städtchen im britischen Hertfordshire, auch ein Anlass zum Feiern.

Durch Corona musste dies jedoch online geschehen, per Zoom-Gala. Dabei hatte der Freundeskreis Städtepartnerschaften Wülfrath schon eine Busfahrt nach Ware geplant. „Aber die konnte nicht gemacht werden“, bedauert Petra Weskott. Um den Menschen in Ware zumindest ein Stückchen deutsche Feierlaune zu bereiten, wurde eine Kiste Winzersekt hingeschickt.

Als Petra Weskott vor über dreißig Jahren dem Freundeskreis Städtepartnerschaften beitrat, setzte sie sich intensiv dafür ein, dass bei den gegenseitigen Besuchen die Besucher in Familien untergebracht werden. „Damit sich die Leute kennenlernen können“, sagt sie. So entstanden zahlreiche Freundschaften. Und vieles haben die Besucher aus Ware in Wülfrath erleben können.