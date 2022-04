Musik in Wülfrath : Schottische Klänge läuten Konzertjahr 2022 bei der WüRG ein

„Scottish Roots“ spielen im WüRG-Haus. Foto: Scottish Roots

Wülfrath Der Saisonstart ist am 9. April mit „Scottish Roots“. Die Rockmusiker Gemeinschaft freut sich auf viele Konzerte im renovierten Clubhaus.

Die Wülfrather Rockmusiker Gemeinschaft, kurz WüRG, blickt optimistisch in die neue Saison. Die Lockerungen bei der Pandemiebekämpfung versprechen nach zwei Jahren der Einschränkungen wieder ein volles Clubhaus am Hammerstein.

Die Mitglieder waren allerdings nicht untätig. Die Zwangspause hat der Verein genutzt, um das Clubhaus zu renovieren. Die Wände wurden neu gestrichen und ein Proberaum umgebaut. Die größte Veränderung: eine neue Lüftungsanlage mit Zu- und Abluft. Der Einbau war dank der Förderung in Höhe von 30.000 Euro im Rahmen des Programms „Neustart Kultur“ der Bundesregierung sowie der Unterstützung der Kreissparkasse Düsseldorf möglich. Im Herbst 2021 feierte die Anlage sozusagen bei der offenen Bühne zu Halloween Premiere.

„Jetzt freuen wir uns darauf, wieder Gäste in unserem Clubhaus empfangen zu können“, betont Matthias Freund, der auf der Jahreshauptversammlung als erster Vorsitzender der WüRG bestätigt wurde. Gemeinsam mit dem neu gewählten zweiten Vorsitzenden Christian Erbach und dem Kassierer Marc Tuschy bildet er nun den geschäftsführenden Vorstand. Der bisherige zweite Vorsitzende, Sebastian van der Voort, stand nach elf Jahren in dem Amt nicht mehr zur Verfügung, bleibt aber als Beisitzer dem Vorstand erhalten.

Nachdem im März das WüRG-Haus durch die Mitglieder wieder in Schuss gebracht wurde, kann nun endlich das Konzertjahr 2022 durchstarten. Den Auftakt bildet am kommenden Samstag, 9. April, der „WüRGer Club“ mit „Scottish Roots“. Der schottische Singer-Songwriter Ian Bruce wird von Katharina Bramkamp begleiten. Der Schotte bringt mit eindringlicher Stimme und Gitarre seine eigenen Gedanken zum Klingen. Dazu bezaubert Bramkamp mit ihrem gefühlvollen Flötenspiel. Auch dieses Mal werden sie vom virtuosen Drummer Frank Deckert begleitet. Von ruhigem Groove bis zu wirbelnden Sticks unterstreicht Deckert mit seinem intensiven musikalischen Feeling das Besondere in jedem Stück. Das dynamische Trio hört sich mal fast rockig, mal melancholisch, immer aber unverwechselbar an und lädt das Publikum ein auf eine mitreißende musikalische Reise.

Die Veranstaltung im WüRG-Haus am Zeittunnel, Hammerstein 5, beginnt um 19.30 Uhr. Für das passende Rahmenprogramm sorgt Dirk Schlüter vom gleichnamigen Genießertreff. Er präsentiert im Foyer für alle Liebhaber schottischer Whiskys eine feine Auswahl. Karten gibt es im Vorverkauf für 13 Euro in Schlüters Genießertreff (Wilhelmstraße 131) und online über neanderticket.de. An der Abendkasse kosten die Tickets 15 Euro.

Für das Jahr stehen schon weitere Termine fest: „The Dukes“ rocken am 7. Mai das Haus. Beim Poetry Slam am 4. Juni können Wortakrobaten ihr Talent zeigen. Für den 6. August plant die WüRG wieder etwas Besonderes. Weitere Termine sind in Planung.

