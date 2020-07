Wülfrath : Schwerverletzte E-Bike-Fahrerin mit Hubschrauber abtransportiert

Wülfrath Die 53-jährige Wuppertalerin war zur Unfallzeit am Montag, 20. Juli, gegen 20.55 Uhr mit ihrem schwarz-grünen E-Bike auf einem asphaltierten Privatweg zwischen den Straßen Schlupkothen (L 74) und Am Wasserturm unterwegs.

(RP) In welcher Fahrtrichtung, ist noch nicht zweifelsfrei geklärt. Denn unbeobachtet von Zeugen kam sie auf der Steigungs-/Gefällestrecke zwischen den Häusern mit den Nummern 10 und 14 aus bisher noch ungeklärter Ursache zu Fall. Trotz Fahrradhelm zog sich die Frau bei dem Sturz vom E-Bike schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen zu. Zeugen fanden die Schwerverletzte auf dem trockenen Asphalt des Weges neben ihrem E-Bike liegend und verständigten über Notruf Rettungsdienst und Polizei.

Nach schneller notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde die Frau mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Duisburg geflogen. Ihr nur leicht beschädigtes E-Bike wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an. Die nach ersten Erkenntnissen nicht lebensgefährlich verletzte Wuppertalerin konnte bisher noch nicht zum Unfall angehört werden.