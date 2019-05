Wülfrath : Schweinelauf ist ein sportliches Familienfest

Ingo Winkelmann (l.) und Präsident Dieter Dersch vom Lions Club Mettmann-Wülfrath organisieren die Veranstaltung ehrenamtlich. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Wülfrath Mit weit über 600 ambitionierten Läufern aus der Region ging auch der 14. Schweinelauf des Lions Club Mettmann-Wülfrath reibungslos über die Bühne. Ein sportliches Großereignis rund um das Stadion Lhoist, das ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer nicht funktionieren würde, sagt Club-Präsident Dieter Dersch.

Von Cristina Segovia Buendía

Seit vier Jahren organisiert der 65-jährige Club-Präsident die sportliche Veranstaltung rund um das Stadion und hatte bislang nie Probleme, genügend Helfer für diesen Tag – ein kirchlicher Feiertag, an dem viele Familien den Vatertag feiern – zusammenzutrommeln. Das liege zum einen an dem Wesen der Lions selbst, die unter dem Motto „We serve“ (Wir dienen) ihre Veranstaltungen organisieren, zum anderen aber auch an der persönlichen Ansprache. „Auch Feuerwehr, DRK und Polizei, sowie Familie und Freunde unterstützen uns.“

Zu tun gibt es viel, wie Lions-Mitglied Ingo Winkelmann, der die ersten zehn Läufe an der Düssel organisierte und aktuell als Strecken-Master für die Sicherheit auf den Laufwegen verantwortlich ist, erzählte: Zwei Wochen vorher werde die Straße markiert, am Vortag werde die Strecke beschildert und am Morgen vor dem Lauf nochmals kontrolliert. „Über Nacht kommt es immer wieder vor, dass Schilder umgedreht oder abmontiert werden.“ Nach dem Lauf müsse dann alles wieder eingesammelt und aufgeräumt werden. Hinzu käme die Organisation des Laufs, Anmeldung und Siegerehrung, sowie Verpflegung und Sicherheit der Sportler. „In diesem Jahr sind wir etwa 70 Helfer im Einsatz“, berichtete Dersch.