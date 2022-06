Vergangenheitsaufarbeitung in Wülfrath : Musik überdauert die Unmenschlichkeit

Wülfrath Das Schulorchester des Gymnasiums führt die Kinderoper Brundibár am 9. Juni auf. Das Werk wurde von den Nazis im Ghetto Theresienstadt zu Propagandazwecken instrumentalisiert. Ein Zeitzeuge aus Israel wird am Abend live zugeschaltet sein.

Seit über zehn Jahren schon gelingt es dem ehemaligen Lehrer Klaus-Peter Rex regelmäßig, Zeitzeugen des Zweiten Weltkrieges ins Städtische Gymnasium einzuladen. Auch in diesem Jahr gibt es eine ganz besondere Veranstaltung, die, ebenso wie die Zeitzeugengespräche, der Aufarbeitung und Vergegenwärtigung der nationalsozialistischen Verbrechen dient. Das Schulorchester wird am Donnerstag, 9. Juni, die Kinderoper Brundibár im Paul-Ludowigs-Haus aufführen.

Für die Eröffnung des Konzertes um 18.30 Uhr konnte Rex einen besonderen Gast gewinnen: Der inzwischen 92-jährige Zvi Cohen war einer der Mitwirkenden an den Aufführungen der Kinderoper in Theresienstadt. Es war damals als Mundharmonikaspieler dabei und wird an diesem Abend live aus Israel zugeschaltet sein. Als Zeitzeuge wird er vor Beginn der Aufführung etwas zu Brundibár und zum Leben im Ghetto berichten und auf seiner Mundharmonika spielen. Das ist eine ganz spezielle Gelegenheit, denn der Komponist der Oper, Hans Krása, und fast alle Kinder, die an den Aufführungen der Oper im Ghetto mitwirkten, wurden im Vernichtungslager Auschwitz ermordet.