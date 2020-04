Abstand ist neue Regel in Wülfraths Schulen : Schulen unterrichten wieder vor Ort

Schulleiter Joachim Busch vom Gymnasium Wülfrath bereitet alles für die Rückkehr seiner Schüler – zunächst der Abiturienten – an die Kastanienallee vor. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)/Dietrich Janicki

Wülfrath Lockerungen in der Corona-Krise.

Das Ministerium für Schule und Bildung plant die Wiederaufnahme des Schulbetriebs zunächst für die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen ab Donnerstag, 23. April.

Sollte die Entwicklung der Infektionsraten es zulassen, sollen in der nächsten Phase die Grundschulen schrittweise ab Montag, 4. Mai, vorrangig für die Kinder der 4. Klasse geöffnet werden. Ziel ist, diese Schüler so gut wie möglich auf den im Sommer bevorstehenden Wechsel auf die weiterführenden Schulen vorzubereiten.

Bei einer Begehung mit allen Schulleitungen, dem Leiter des Technischen Gebäude Dienstes der Stadt Wülfrath sowie den jeweiligen Hausmeistern, wurden jetzt die Grund- und weiterführenden Schulen in Augenschein genommen.

An den weiterführenden Schulen wurde bereits eine umfassende gründliche Reinigung durchgeführt. Das gleiche auch an Grundschulen, an denen bereits die Notbetreuung stattfindet. Außerdem werden ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung gestellt, die tägliche Reinigung aller Kontaktflächen wurde beauftragt. Hierbei richtet sich die Stadt Wülfrath als Schulträger streng nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts.

Ein aktueller Hygieneplan liegt in allen Schulen vor, der den Lehrkräften Sicherheit im täglichen Umgang bei der Einhaltung der Infektionshygiene gibt. In gemeinsamen Gesprächen wurden die Kapazitäten der Schulräume erörtert, um die Organisation für einen ausreichenden Abstand der Schülerinnen und Schülern in den Klassen zu gewährleisten, wie Franca Calvano aus dem Büro der Bürgermeisterin mitteilt.

Was diese minesteriellen Vorgaben zur Rückkehr in den Alltag am städtischen Gymnasium bedeuten, erläutert dessen Schulleiter Joachim Busch auf Nachfrage. Er bestätigt die Begehung der Schule an der Kastanienallee 63 mit dem Schulträger, „für die Räume, die genutzt werden, gibt es einen gesonderten Reinigungsplan“. Denn ab Donnerstag, 23. April, sollen diejenigen, die jetzt Abitur ablegen wollen, zu den

prüfungsvorbereitenden Angeboten in die Schule zurückkehren können. „Ein Angebot, das freiwillig ist“, wer lieber Daheim lerne möchte, dem ist dies unbenommen. Klar ist darüber hinaus, dass dem Abstandgebot entsprechend die Lerngruppen werden an die Raumgrößen angepasst werden.

Wie dann sukzessive alle anderen Jahrgänge wieder in den regulären Unterricht finden, wird sich in den kommenden Tagen entscheiden.

(von)