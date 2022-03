Schule in Wülfrath : Junge Forscher untersuchen Gehirn und Lunge

Wülfrath Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Wülfrath nahmen im Rahmen des MINT-Programms erfolgreich an wissenschaftlichen NRW-Wettbewerben teil.

Am Gymnasium Wülfrath gehört die regelmäßige Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an naturwissenschaftlichen Wettbewerben zum MINT-Programm, bei dem Interessen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik gefördert werden. Unter dem Motto „Nicht auf den Kopf gefallen“ nahmen insgesamt 20 Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I am Wettbewerb „bio-logisch!“ teil, der vom Ministerium für Schule und Bildung NRW jährlich ausgerichtet wird.