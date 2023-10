Nahversorgung in Wülfrath Große Ungewissheit nach Bekanntgabe der Real-Insolvenz

Die überraschende Insolvenzanmeldung der Real GmbH, die am vergangenen Freitag bekannt wurde, war nicht nur für die Mitarbeitenden von „Mein Real“ in Wülfrath ein Schlag ins Kontor. Denn von der voraussichtlichen Schließung des Warenhauses Ende 2023 sind auch die übrigen, in diesem Gebäude ansässigen Einzelhändler betroffen, wie Fatih Bozdemir, der in seinem Handy-Shop Reparaturen und Zubehör anbietet, informiert. „Ich habe es aus dem Internet erfahren“, benennt er seine Informationsquelle. Der Vermieter, die SCP Group, habe sich noch nicht mit den Mietern in Verbindung gesetzt. „Wir bekommen keine Infos. Wir haben keinen Ansprechpartner.“