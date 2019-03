Schlagerstars kommen nach Wülfrath: Kartenverkauf für Osterfeuer ist gestartet

Wülfrath Das 10. Osterfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Wülfrath soll ein ganz besonderes werden: Schlagerstars wie Olaf Henning, Vivien Scarlett Heymann oder Anna-Maria Zimmermann treten auf.

Wer in diesem Jahr das Osterfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Wülfrath am Samstag, 20. April, besuchen möchte, kommt an einem Ticket nicht vorbei. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens haben die Organisatoren die Schlagerstars Vivien Scarlett Heymann, Norman Langen, Olaf Henning, Anna-Maria Zimmermann und Willi Herren eingeladen. Karten können ab sofort zum Preis von zehn Euro (ab 14 Jahre) bei Tabakwaren Schlüter (Wilhelmstraße 131a), Clever Fit (Zur Loev 29) und an der Feuerwache Wülfrath (jeden Dienstag von 18 bis 21 Uhr) erworben werden. Ab Dienstag, 26. März, ist auch ein Kauf bei Catering Schulz (Am Sportplatz 26, Paul-Ludowigs-Haus) möglich. Wer die Tickets online bestellen möchte, kann dazu eine E-Mail mit der Anzahl der Karten sowie den Kontaktdaten (Name, Vorname, Adresse) an osterfeuer-wuelfrath@web.de senden. Die Käufer erhalten dann eine Buchungsbestätigung mit den Zahlungsinformationen (zzgl. Versandkosten). Nach erfolgtem Zahlungseingang werden die Tickets per Einschreiben Rückschein zugeschickt. Hinweis: Eine Abendkasse am Veranstaltungstag gibt es nicht.