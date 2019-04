Wülfrath : Schlagerstars kommen zum Osterfeuer

Ab 21 Uhr will Olaf Henning, der Mann aus dem Ruhrgebiet, das Publikum mitreißen. „Sternenhimmel“ ist sein aktueller Hit. Foto: Nils Jansen/Jansen, Nils (nj)

Wülfrath Die Feuerwache verwandelt sich zur Bühne. Dabei sind unter anderem Olaf Henning, Willi Herren und Anna Maria Zimmermann.

Aufräumen, Saubermachen, Aufbauen: Für das Osterfeuer mit Schlagernacht an diesem Samstag, 20. April, hat das Organisations-Team der Freiwilligen Feuerwehr noch einiges zu tun. Seit gestern wird ein zweiter Notausgang, der für eine Veranstaltung dieser Größenordnung notwendig ist, gebaut – laut Bauaufsicht sind 2600 Besucher zugelassen.

Ostersonntag Die Landjugend Wülfrath-Aprath lädt auf die Wiese in Höhe Nord-Erbach 18 ein.

Ostersamstag Der Bürgerverein Wülfrath-Flandersbach lädt für 18 Uhr auf den Bolzplatz in Flandersbach ein. Auch die DLRG Ortsgruppe Wülfrath will ein Feuer auf dem Gelände Aprath 4 entfachen.

Denn das zehnte Osterfeuer der Freiwilligen Feuerwehr ist anders als in den vergangenen Jahren. Zwar ist das eigentliche Feuer kleiner als sonst, dafür gibt es aber Livemusik. Einlass ist um 17 Uhr, das Programm beginnt um 18 Uhr. DJ Andy Franke, der vielen Wülfrathern aus den vergangenen Jahren bekannt sein dürfte, stimmt in den Abend ein, bis er um 18.45 Uhr die Bühne frei macht für Vivien Scarlett Heymann.

Die Wuppertalerin wurde einst durch die RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) berühmt. Heymann singt alles von Schlager über internationale Pop- bis hin zu Partymusik. Auf Facebook grüßt die Sängerin ihren Fans: „Ich freue mich sehr auf euch.“ Nach einer knappen Stunde reicht Heymann das Mikrofon dann an Norman Langen weiter. Am Ostersamstag will er das Publikum unter anderem mit neuen Songs aus dem ab 26. April erhältlichen Album „Dieses Gefühl“ begeistern.