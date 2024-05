Wülfrath Wasserschaden legt Geldautomaten lahm

Wülfrath · In Verbindung mit dem Unwetter von Dienstag musste die Feuerwehr Wülfrath im Stadtgebiet gleich mehrere Einsätze abarbeiten. Der Bankautomat an der Fliethe ist nach einem Wasserschaden derzeit nicht in Betrieb.

22.05.2024 , 13:30 Uhr

Nach einem Wasserschaden ist der Bankautomat an der Fliethe derzeit außer Betrieb. Foto: dpa/Jens Büttner

Aufgrund eines Wasserschadens im Kaufland-Gebäude musste die Kreissparkasse Düsseldorf ihre Automaten kurzfristig vom Netz nehmen. „Die SB-Filiale ist vorübergehend geschlossen, das Datum für ihre Wiedereröffnung noch unbekannt“, teilt das Geldinstitut mit. Die starken Regenfälle Dienstag, 21. Mai, haben Spuren hinterlassen: Aufgrund eines Wasserschadens im Gebäude musste der Bankautomaten sofort außer Betrieb gesetzt werden. Im ersten Schritt prüfen Mitarbeiter die Geräte auf Wasserschäden. Der Zeitpunkt der Wiedereröffnung hängt von den Ergebnissen der Überprüfung sowie von der Dauer für die Trockenlegung der SB-Filiale ab. Bis zur Wiedereröffnung können die Automaten im Beratungscenter Wülfrath an der Goethestraße 22 und in der Geschäftsstelle Düssel an der Dorfstraße 21 genutzt werden.

(von)