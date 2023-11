Sankt Martin 2023 in Wülfrath Martinszug zog durch Rohdenhaus

Der Rohdenhauser Sankt Martinszug ist nur einer von drei in der Kalkstadt. Bereits an diesem Montag, 6. November, geht es weiter in Düssel. Die Katholische Gemeinde St. Maximin lädt zu der idyllischen Veranstaltung ein, die durchaus auch Menschen aus der Nachbarstadt Wuppertal anlockt. Start ist um 17.30 Uhr am Pfarrzentrum Düssel an der Dorfstraße 16. Weckmänner gibt es nur für die Kids, deren Eltern vorher einen Gutschein im Pfarrbüro gekauft haben. Beim Martinszug besteht die Möglichkeit, Apfelpunsch und Glühwein zu kaufen.