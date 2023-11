Tradition in Wülfrath Er ist der Sankt Martin von Wülfrath

„Ich spiele nicht Sankt Martin, ich bin Sankt Martin“, sagt Martin Volmer mit einem breiten Lachen. Und das sehen auch die Kinder seit Jahren so. Sobald er rund um den 11. November zum großen Martinszug hoch zu Ross in seiner Rüstung mit dem bekannten Mantel sitzt, wissen auch die Kleinsten mit ihren Laternen in der Hand: Das auf dem Pferd ist Martin.