Umweltschutz : Sanierter Altbau in Wülfrath gilt als Energie-Primus

Sanierter Altbau in Wülfrath gilt als Energie-Primus

Wülfrath Die Hausbesitzer können sich über eine Auszeichnung durch den Kreis Mettmann freuen. Der ist regelmäßig auf der Suche nach vorbildlich sanierten Häusern.

(RP) Herbst und Winter können kommen, das Ehepaar Müller aus Wülfrath hat vorgesorgt: In ihrem freistehenden Einfamilienhaus aus dem Jahr 1961 (Nutzfläche zirka 163 Quadratmeter) haben die beiden zahlreiche Veränderungen vornehmen lassen, die verhindern, dass während der Heizperiode ungewollt Wärme verloren geht. So wurden beispielsweise Wände und Dachflächen gedämmt und alle Fenster und Türen erneuert.

Daher gab es für die Müllers jetzt Besuch von Landrat Thomas Hendele und Paul-Georg Fritz, Erster Beigeordneter der Stadt Wülfrath, die dem Paar die Auszeichnung überreichten. Ihr Haus ist das erste in Wülfrath, dem diese Ehre zuteil wird. „Das Haus der Familie Müller ist eines von zwölf Häusern, die wir in diesem Jahr im Rahmen der Kampagne Atbauneu auszeichnen. Ich freue mich, wenn ihrem Beispiel viele weitere Bürger folgen und so einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten“, sagte der Landrat.