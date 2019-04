Wülfrath : Radler starten motiviert in die Fahrradsaison

Wülfrath Der Trend ist auch hier angekommen: Zur offiziellen Saisoneröffnung des Panorama-Rundwegs Niederbergbahn am Zeittunnel kamen gestern viele Besucher mit elektrischer Unterstützung.

Die Sonne meint es gut mit den Organisatoren der Eröffnungsfeier am Zeittunnel: Bereits im vergangenen Jahr knallte die Sonne vom Himmel, und auch diesmal könnte es zwar ein wenig wärmer sein, aber kaum eine Wolke zeigt sich am blauen Himmel. Auch Bürgermeisterin Claudia Panke schaut vorbei, mit ihrem nagelneuen E-Bike. „Ich habe es seit gestern“, erzählt sie und zieht den Riemen ihres Fahrradhelms ein wenig enger. „Ich habe lange mit mir gehadert, aber mich dann doch dazu entscheiden. Und, es macht unglaublich viel Spaß.“

Einer, der neugierig das Geschehen auf dem Vorplatz am Zeittunnel beobachtet, ist Anton. Anton gehört zu den Rastafaris unter den Schafen, sein wild wucherndes Fell hängt ihm tief in die Augen, typisch für eine „Waliser Schwarznase“. Gemeinsam mit Mama Emma und Tante Lizzy ist das Lamm heute die tierische Besucherattraktion der Panormaweg-Eröffnung. Menschen findet das zahme Schaf ganz offensichtlich ziemlich klasse, Hunde dagegen eher blöd. Einem aufgeregt bellenden Golden Retriever dreht es kurzerhand sein Hinterteil zu. Schafzüchterin Stefanie Lamberti aus Düssel lacht. Ihren Anton hat sie richtig gerne. „Diese drei Schafe werden auch nicht geschlachtet. Sie sind sehr freundlich und geduldig, lassen sich sehr gerne streicheln. Ich arbeite viel mit Kindern und kann die Schafe da gut einsetzen.“

Es riecht nach Bratwurst, an den Tischen trinken die Besucher Kaffee, essen Kuchen. Kinder bemalen Steine, einige Erwachsene versuchen im Segway-Parcours das Gleichgewicht zu halten. Am Mittag ist es noch nicht ganz voll, aber das kann und wird sich ganz sicher noch ändern. „Im letzten Jahr war es extrem voll und wir denken, dass das diesmal auch wieder so wird“, sagt Andrea Gellert vom Zeittunnel-Team und freut sich darüber, dass auch diesmal wieder Gäste nicht nur aus weiter entfernt liegenden Städten wie Hagen hierher gefunden haben. Sogar einige aus dem Ausland sind gekommen. „Unten an der Wilhelmstraße sitzt ja eine junge Frau und fragt die Besucher nach ihrem Wohnort. Da waren sogar welche aus den Niederlanden und aus Polen.“