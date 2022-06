Drei Städte haben organisiert : Saisonstart am Radweg war ein großes Vergnügen

Wülfrath Die Städte Heiligenhaus, Velbert und Wülfrath hatten das große Sommerfest am Panorama-Radweg ausgerufen, das gleichsam den Auftakt für die Sommersaison bildete.

Jede Stadt wartete mit einem Festplatz auf, wobei Wülfrath mit dem Zeittunnel-Gelände dabei war. Für das leibliche Wohl war gesorgt, so dass man mit dem Rad hin und zurück fahren und alle zehn Kilometer eine ausgiebige Pause einlegen konnte. Ruhig und gemütlich ging es zu am Zeittunnel, bevor die Uhr Mittag schlug. Während Kinder auf dem Klopfplatz Steine schlugen und vor dem WüRG-Haus die Feuerwehr auf Interessierte wartete, setzte Stefanie Lamberti mit ihrem Anhänger vorsichtig zurück. Die wertvolle Fracht sollte sich nicht zu sehr aufregen. Stefanie Lamberti betreibt eine Bioland-Schäferei in Velbert und hatte zwei ihrer Mädels zur Anschauung mitgebracht – „Natur zum Anfassen“, wie es auf dem Flyer des Neanderlands hieß.

Kurz darauf trafen die ersten Wanderer am Zeittunnel ein und setzten sich mit Kaffee und Kuchen in den Schatten der Sonnenschirme. „Es ist ja noch früh, die meisten Radfahrer kommen wahrscheinlich am Nachmittag“, zeigte sich Zeittunnel-Chefin Martina Mindermann zuversichtlich. Die frischen Blechkuchen könne sie sehr empfehlen. Die Stadt Wülfrath hatte ihre Hausaufgaben gemacht und beim Sommerfest an jedes Alter gedacht. Nachdem die Kleinsten mit ihrer Bastelstunde auf der Bühne fertig waren, sollte dort ab 14 Uhr die Band „Irish Pints“ Celtic Folk & more spielen. Dabei war nur darauf zu achten, dass man nicht so viele Pints trank, dass man nicht mehr weiterfahren konnte. Für jung und alt gleichermaßen interessant war der Segway-Parcours von SegwayPoint Rheinland. Diese Fahrgeräte sind zwar keine neue Erfindung mehr, aber für Neulinge immer noch spannend auszuprobieren. Der Fahrer steht aufrecht auf dem kleinen Zweirad und wird von elektronisch gesteuerten Bewegungen der Räder in der Balance gehalten. Bei der Freiwilligen Feuerwehr gab es ein Einsatzfahrzeug von innen zu bewundern, inklusive hunderter Teile technischer Ausrüstung. Für Kinder und Junggebliebene hielt die Jugendfeuerwehr Wasserschläuche bereit, mit denen man selber versuchen konnte, auf ein Zielhäuschen zu „schießen“. „Unsere Treffen finden jetzt wieder in Präsenz statt“, berichtete Aaron Friese von der Jugendabteilung, und bei der Feuerwehr sei Unterstützung immer willkommen. Die Treffen finden immer dienstags ab 19 Uhr (Aktive) und mittwochs ab 18 Uhr (Jugend) in der Feuerwache statt. „Einfach vorbeikommen“, sagt Aaron Friese.