Wülfrath : Sängerverein gibt Herbstkonzert

Wülfrath Mit zwei weiteren Chören präsentiert der Männergesangverein „Liebeslieder durch die Jahrhunderte“.

In seinem Jubiläumsjahr veranstaltet der MGV Sängerkreis Wülfrath am Samstag, 5. Oktober, ab 17 Uhr sein Herbstkonzert im Paul-Ludowigs-Haus, Am Sportplatz 26 in Rohdenhaus. Unter dem Titel „Liebeslieder durch die Jahrhunderte“ präsentiert der Chor unter Leitung von Stefan Steinröhder Chorliteratur zum Thema Liebe.