Wülfrath : Sängerkreis reist nach Zell am See

Am Kitzsteinhorn eröffnet sich ein atemraubender Blick. Foto: ZELL AM SEE-KA PRUN TOURISMUS

Wülfrath Die Wülfrather freuen sich auf erlebnisreiche Tage beim Chorfestival in Österreich.

Für den MGV Sängerkreis Wülfrath steht vom heutigen Donnerstag an bis Mittwoch, 23. Mai, eine Reise zum Männerchorfestival nach Zell am See auf dem Programm. Wie Jürgen Ahrweiler für den Sängerkreis berichtet, ist ein Ziel des Festivals sicherlich auch, das Männerchorsterben aufzuhalten und durch neue Impulse die Faszination von Männerstimmen wieder zu aktivieren.

Gerne erinnert sich der Sängerkreis an seine Reise in 2016 zum Chorfestival "Alta Pusteria" ins Pustertal von Südtirol. Dort haben die Wülfrather mit vielen Chören Kontakte geknüpft. Aus einem dieser Kontakte ist eine Einladung nach Zell am See entstanden.

Auf Einladung des Männerchores und Veranstalters "Liedertafel Zell am See" startet der Sängerkreis mit 42 Sängern und 30 Sängerfrauen zum "Festival-der-Männerstimmen" nach Zell am See. Mehr als 600 Sänger aus 23 Männerchören und Männerensembles aus Österreich, Italien, Irland und Deutschland werden an diesem Festival teilnehmen, informiert Jürgen Ahrweiler. "Der Sängerkreis wird an Workshops für Chöre und Vorstände teilnehmen und sich an gemeinsamen Konzerten mit anderen Chören erfreuen." Und so nebenbei könne der Sängerkreis neue Impulse für Literatur und Chorarbeit mit nach Hause nehmen. Auch biete dieses Forum wieder Kontakt zu anderen Chören des In- und Auslandes.

Übrigens: Der Wülfrather Sängerkreis wird in Österreich bereits am kommenden Freitag zum Konzert der Männerstimmen im Ferry Porsche Congress Center zusammen mit sieben weiteren Chören seinen 20-minütigen weltlichen Auftritt haben. Am Samstag folgt im Kirchenkonzert der Auftritt des Chores in der Stadtpfarrkirche Zell am See. Schon um 9 Uhr morgens gestaltet der Sängerkreis am Sonntag den Pfingstgottesdienst in der Stadtpfarrkirche von Schüttdorf. Ab 12 Uhr beginnt in Zell für alle Chöre das Zeller Gasslsingen. Chöre singen den fünf Festwirten, verteilt auf ganz Zell am See, ein Ständchen.



Zum Festival bietet der Veranstalter auch gemeinsames Singen von Chören auf der Schmittenhöhe und auf Seerundfahrten mit dem Schiff und Jause an. Die Wülfrather unternehmen aber ebenso eigene Besichtigungstouren. Sie befahren die Großglockner-Hochalpenstraße, besuchen die Krimmler Wasserfälle, erleben Kaprun und die Auffahrt zum Kitzsteinhorn. Zudem schauen sie sich die Eisriesenwelt in Werfen an und starten zu einer Panoramafahrt entlang des Hochkönigs über Maria Alm und Saalfelden

Am Dienstag gibt es einen Abschlussabend auf der Alm vom Pfefferbauer. Am Mittwoch, so Jürgen Ahrweiler, gilt es Abschied zu nehmen und die Rückfahrt mit vielen neuen Eindrücken anzugehen.

Der Sängerkreis wird täglich über seine Homepag berichten: www.mgv-wuelfrath.de

(tws)