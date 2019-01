Wülfrath: RP-Leser können Karten fürs Neujahrskonzert gewinnen

Wülfrath Anrufen und gewinnen heißt es heute, Freitag, 11. Januar, für die Wülfrather: Die RP verlost zwei Karten fürs Neujahrskonzert im Paul-Ludowigs-Haus am Samstag.

(arue) In Wülfrath gehört es zum guten Brauch, dass das neue Jahr mit einem festlichen Konzert begrüßt wird. Beginn ist am Samstag, 12. Januar, um 16 Uhr im Paul-Ludowigs-Haus. Einlass: 15.30 Uhr. Die Kreissparkasse Düsseldorf als Sponsor verspricht einen Mix aus Oper, Operette und beliebten Ohrwürmern. Die musikalische Leitung am Konzertflügel übernimmt der Direktor der Rheinoper Düsseldorf-Duisburg, Stephen Harrison.