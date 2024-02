Karneval 2024 in Wülfrath Was man zum Rosenmontagszug in Rohdenhaus wissen muss

Es ist der Höhepunkt im Straßenkarneval. Darauf freuen sich die großen, aber vor allem auch die kleine Jecken. Am kommenden Montag, 12. Februar, ist es soweit: Der Rosenmontagszug der Kalkstadtnarren durch Rohdenhaus zieht endlich wieder. Das Motto in diesem Jahr: „Die Kalkstadtnarren sind ein Plus, wo jeder einfach feiern muss“. Das närrische Treiben sorgt für bunte Farbtupfer auf den Straßen, Kinderaugen beginnen zu leuchten, sobald die Kamelle unter das jecke Volk gebracht werden. Alles, was es zum Zug und danach zu wissen gibt, haben wir im Überblick festgehalten: