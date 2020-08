Autokonzert in Wülfrath : „Riff“ rockt – und den Applaus gibt’s per Lichthupe

Wülfrath Bis zum 10. September laufen noch die „Autokonzerte“. In dieser Reihe spielte jetzt die Band „Riff“ in der Kulturkathedrale Schlupkothen.

Dicht an dicht stehen die Autos in drei Reihen vor der Bühne auf dem Außengelände der Kathedrale am Schlupkothen. 21 Fahrzeuge sind es an diesem Sonntag, 25 passen maximal auf den Platz. Auf der Bühne rocken die Musiker der Band „Riff“ ihre Coversongs.

Das nächste Konzert spielt die Band „Uncle Remus“ am 13. August. Das Abschlusskonzert gibt „Optical Desaster“ am 10. September. Einlass ist jeweils ab 19 Uhr, spätestens um 22 Uhr ist Schluss. „Bei der Hitze momentan müssen die Zuhörer auch nicht im Auto sitzen bleiben“, sagt Thomas Rößler. „So lange die gängigen Corona-Maßnahmen wie Abstand halten und Maske tragen eingehalten werden.“ So funktioniert das „Experiment“ Autokonzerte in Wülfrath: Wer dabei sein will, hat noch bis zum 10. September die Möglichkeit dazu. Infos im Internet unter http://42489.fm/.